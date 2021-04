Positano come Capri e Ischia, il sindaco: “Verso immunità a breve”. Ponte del 1 maggio sereni

Positano si avvia verso il ponte del 1 maggio in tutta serenità, come questo venerdì pomeriggio in spiaggia a Fornillo. A tal proposito abbiamo avuto l’occasione di scambiare alcune rapide battute con il sindaco, Giuseppe Guida, restando in tema vaccini e immunità in vista dell’estate.

Sono ottimista, abbiamo vaccinato il 25% della popolazione e facciamo continui controlli con i tamponi – ha esordito Guida. E’ un paese modello da questo punto di vista. Se ci daranno i vaccini, per l’inizio dell’estate e in poche settimane possiamo raggiungere anche l’immunità per tutto il paese.

Il ponte del primo maggio fungerà quasi da “prova del nove” che siamo sicuri la città verticale supererà a pieni voti per garantire una totale ripresa turistica.