Positano, ciclisti passano col semaforo rosso: multati dai vigili

Controlli serrati anche alla vigilia della zona gialla in Campania, ma non solo per il rispetto delle norme anti covid-19. I vigili di Positano hanno sanzionato alcuni ciclisti al transito nella zona in cui vige il semaforo sulla ss163 in direzione Piano di Sorrento.

Il semaforo in questione presenta alcune criticità tecniche da sempre, come più volte segnalato da Positanonews. Si tratta di una zona alquanto pericolosa che più volte ha ospitato incidenti tra veicoli che passavano entrambi col verde. Un plauso ai vigili, che non hanno esitato nel sanzionare affinché si proceda sempre con prudenza.