Positano, caos trasporti: la SITA non coincide ragazzi lasciati in strada due ore con rischio Covid, al Salvemini chiedono la DAD

La Campania prepara il rientro a scuola, o almeno ci prova. Positano è il paese che vive il disagio più di tutti, il trasporto pubblico con la SITA è fortemente limitato e la disorganizzazione tornerà all’ordine del giorno, come al solito prese in giro vergognose. De Luca e la Regione Campania avevano promesso fondi per migliorare i trasporti, coinvolgendo anche società private, ma questi fondi finiscono nelle tasche di questi soggetti senza che siano serviti a nessuno e mai hanno fatto un servizio. La SITA domani ha solo la corsa delle 7 per il Liceo Marone di Meta cge apre alle 9, che faranno i nostri figli? Li buttiamo in mezzo alla strada al freddo, intemperie, a prendersi il Covid? Senza contare un afflusso, oltre che di studenti – fortunatamente – anche di turisti in arrivo a breve in costa d’Amalfi. Ora non si sa chi deve comunicare cosa, la scuola o la SITA, fatto sta che molti genitori faranno da se. Se SITA e Scuola si trovano in difficoltà la politica non ci può pensare? Ma che senso ha che questa politica di falliti mette a scuola i nostri figli, sono stati incapaci e ora sciagurati e scellerati.

Intanto alcuni genitori di studenti del Salvemini di Sorrento hanno fatto richiesta per proseguire con la Dad, la causa? Gli orari improponibili. “Non si può chiedere ad uno studente di stare 10/12 ore fuori casa in una situazione ancora piuttosto delicata”, sostengono i genitori. La richiesta è stata inoltrata all’istituto ieri pomeriggio, al momento dell’ufficialità della riapertura agli studenti.

I rappresentati delle classi hanno, in tutti i casi, sollevato il problema al collegio che si è tenuto venerdì e i rappresentanti d’istituto si sono fatti portavoce e lo hanno comunicato alla presidenza. Si seguiranno gli sviluppi della vicenda nelle prossime 24 ore.