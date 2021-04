Positano. Buone notizie dai contatti dei contagiati, domani altri tamponi anche ai bambini. Una buona notizia dalla cittadina della Costiera amalfitana dalle prime notizie dai contatti dei familiari contagiati, ma per fortuna asintomatici, emergono solo negativi al coronavirus Covid – 19 . Dunque si guarda con ottimismo a domani quando ci saranno i tamponi ai cinque bambini dell’Asilo Luigi Rossi, come scritto già ieri da Positanonews. L’Asilo Luigi Rossi con grande professionalità e correttezza ha sempre applicato tutte le norme, come da protocollo i tamponi si faranno ai soli bambini della classe, mentre le altre classi continuano normalmente. Dunque tutto nella norma e auguriamo pronta e buona guarigione da questo virus. La preoccupazione principale è per i vaccini e per la ripartenza della stagione turistica , con lo scontro fra Regione Campania e Governo e la mancanza dei vaccini, nonostante tutti gli sforzi e l’ottima organizzazione messa in campo dal COC del Comune di Positano, purtroppo i tempi della riapertura non sono ancora certi.