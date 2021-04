Positano, auguri a Gianfranco Russo per i suoi splendidi 49 anni

Positano. Oggi è una giornata di festa per Gianfranco Russo che spegne 49 candeline. Un compleanno che purtroppo cade in un periodo di restrizioni ma sicuramente reso gioioso ed indimenticabile grazie alla presenza della famiglia ed ai tanti messaggi affettuosi che continuano ad arrivare attraverso i social e che contribuiscono a rendere questa data speciale. Gianfranco è infatti amato e benvoluto da tutti grazie alla sua cordialità ed al suo sorriso coinvolgente che gli permettono di entrare subito in sintonia anche con i tanti clienti del ristorante “Chez Black” sulla Spiaggia Grande che gestisce insieme al padre Salvatore, uno dei locali più amati di tutta Positano e che ha visto negli anni seduti ai tavoli tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura e della politica.

Ma anche Gianfranco è un Vip, partito dalla piccola città della costiera amalfitana per immergersi nella carriera di attore con diverse ed importanti esperienze teatrali e cinematografiche che lo hanno reso celebre ben al di fuori della sua Positano, alla quale però resta saldamente ancorato da un amore profondo e dove sono le sue solidi radici.

E la redazione di Positanonews desidera augurare a Gianfranco un compleanno sereno in compagnia degli affetti più cari. Il nostro augurio in questo giorno speciale è quello di vedere sempre realizzati tutti i suoi sogni e le sue aspirazioni, sia a livello personale che lavorativo, mantenendo sempre il sorriso e la gioia negli occhi. Auguri di cuore Gianfranco.