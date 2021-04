Positano. Adozione del cuore per Lulu’, Jada Amendola fa il miracolo. Aiutiamola. Ecco gli ultimi aggiornamenti dalla Costiera amalfitana

🆘ADOZIONE DEL CUORE🆘

*** aggiornamento su 𝓛𝓾𝓵𝓾’ ***

Lulù è finalmente al sicuro!

Oggi, 15 aprile,

è stato trasferito in uno stallo in provincia di Napoli, dove verrà curato e seguito da un’educatrice per una valutazione caratteriale e di compatibilità, poter essere accolto in una vera casa.

.

Il primo obiettivo, quello di toglierlo dalla strada e dai suoi pericoli, è stato raggiunto.

Va precisato che tutto questo, in soli 2 giorni, è stato possibile esclusivamente grazie a Jada Amendola, la nostra responsabile cinofila, che da anni opera sul nostro territorio (ed oltre) soprattutto a favore dei cani. Ricorderete le note adozioni a Positano di Zoe e Gioia…a dir poco miracolose e tantissime altre in Italia ed Europa.

.

Ora speriamo proprio in un miracolo anche per 𝓛𝓾𝓵𝓾’ : prossimo obbiettivo da raggiungere, sarà quello di trovargli una famiglia che lo ami con tutta se stessa, pronta ad impegnarsi a lenire le ferite che la vita in strada gli ha inferto.

.

Per conoscere meglio la sua storia, vi invitiamo a leggere il post di Jada, cliccando su questo link:

https://www.facebook.com/1073174432/posts/10221056798864310/?d=n

.

Qui Jada ha lanciato una raccolta fondi per coprire le spese dello stallo con riabilitazione di Lulù: donate ciò che potete, perché anche con poco si può fare la differenza!

.

Di seguito il link

.

PayPal

https://www.paypal.me/giadaamendola

.

PayPal associazione

https://www.paypal.com/paypalme/positanososanimali?locale.x=it_IT

Causale: per Lulù

.

Per informazioni

Jada: +39 3663703901

Associazione (whatsapp):

+39 3349800729

.

Ecco la scheda di 𝓛𝓾𝓵𝓾’:

•Maschio💎

•7/8 anni⏳

•taglia medio/grande 📐

•Meticcio🐾

•Si cede solo tramite

modulistica:

conoscitivo🤝

pre-affido 📝

e post-affido 📁

•Per ottima adozione viaggia ✈️

.

Se non potete, adottare o donare, vi chiediamo la cortesia di CONDIVIDERE questo post, per far arrivare la storia di 𝓛𝓾𝓵𝓾’ a più persone possibili…chissà che tra queste non ci sia la sua futura famiglia! @ Positano