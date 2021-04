Portici . Grande lutto del mondo della ristorazione partenopea: è morto a causa del covid all’età di 49 anni Mauro de Luca

Portici ( Napoli ) . Grande lutto del mondo della ristorazione partenopea: è morto a causa del covid all’età di 49 anni Mauro de Luca, imprenditore e inventore del marchio dei Panini Vesuviano Sciuè, amatissima catena di hamburgerie napoletane.

Una vera e propria autorità nell’ambito della ristorazione, tanto da creare negli anni una hamburgheria diventata nota in tutta la provincia di Napoli e non solo. Mauro De Luca, il ‘volto’ e creatore del marchio ‘Panino vesuviano Sciuè”,

Lo chef era originario di Portici ed aveva 49 anni.

A dare il triste annuncio la pagina social della paninoteca di Pomigliano d’Arco:

“Con estrema rassegnazione dobbiamo comunicarvi che Mauro, l’amico di tutti, il gigante buono, la nostra roccia, ci ha lasciato qualche ora fa causa Covid!

Speravamo che grazie alla sua irrefrenabile tenacia, superasse anche questa sfida. Siamo ancora increduli e sappiamo che sarà difficile girarsi e non trovarlo più alle nostre spalle, pronto a dispensare consigli… sempre pronto a rimboccarsi le maniche, a correre in cucina, a far assaggiare le novità che la mente aveva appena partorito o a condividere gli ingredienti di un panino! Per tutti noi resterà per sempre Mauro Sciuè, il gigante buono!“

Il toccante annuncio ha subito visto arrivare messaggi di cordoglio sul web e sui social per un imprenditore che negli anni era diventato una istituzione. “Un professionista che prima di tutto è stato un grande amico”, lo definiscono da Tallioo, locale di San Giorgio a Cremano che a Mauro dedica un ricordo sui social. “Questo maledetto virus ha portato via una persona eccezionale, un grande uomo”.

