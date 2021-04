Pompei / Castellammare 24enne morta con ferite e colpo straziato, si indaga su violenza sessuale

Pompei ( Napoli ) . Una tragedia che ha scosso la Campania questa sera con una ridda di notizie, addirittura inizialmente su tutte le testate giornalistiche era uscita la notizia che si trattava di una 14enne . Nel primo pomeriggio di oggi è arrivata una richiesta di soccorso al 118 per una ragazza trovata in una pozza di sangue in Via Carlo Alberto. I sanitari, giunti sul posto, hanno appurato che la donna – di 24 anni – presentava evidenti ferite da taglio. La 24enne, stando alle ricostruzioni, potrebbe essere colpita con 4-5 coltellate all’addome inferte probabilmente a seguito di una lite, ci sono anche verite gravi sul corpo , qualcuno ha ipotizzato anche la violenza sessuale, qualcuno il suicidio La 24enne è stata trasportata d’urgenza presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia dove è giunta in condizioni gravissime ed è deceduta dopo pochissimo tempo.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenute le forze dell’ordine per cercare di ricostruire la dinamica della tragedia.