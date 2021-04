Pompei, 14enne uccisa a coltellate in seguito ad una lite

Tragedia a Pompei. Nel primo pomeriggio di oggi è arrivata una richiesta di soccorso al 118 per una ragazza trovata in una pozza di sangue all’interno di un garage in Via Carlo Alberto. I sanitari, giunti sul posto, hanno appurato che la ragazzina – di appena 14 anni – presentava evidenti ferite da taglio. La 14enne, stando alle ricostruzioni, sarebbe stata colpita con 4-5 coltellate all’addome inferte probabilmente a seguito di una lite. La 14enne è stata trasportata d’urgenza presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia dove purtroppo è giunta priva di vita.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenute le forze dell’ordine per cercare di ricostruire la dinamica della tragedia.