Riceviamo e pubblichiamo

Gentile Positano News, chi scrive è Professore di Scienza delle Costruzioni nell’Università degli Studi di Salerno. A Dicembre 2018 il sottoscritto ha sottoposto al Comune di Ravello la proposta di realizzare una pista ciclabile sulla Statale 163 Amalfitana, sulla scia di quanto realizzato egregiamente sul lago di Garda in tempi recenti. Ha avanzato questa proposta suggerendo una soluzione innovativa “tensegrity” per la passerella da realizzarsi, operando in collaborazione con il Prof. Bob Skelton della University of California San Diego, uno dei massimi esperti mondiali in tema di strutture tensegrity, insieme allo scrivente, ed il Prof. Salvatore Barba, Professore di Disegno dell’Architettura nell’Università di Salerno. Allego uno schema di massima proposto all’epoca per la passerella tensegrity. La proposta in discorso fu molto auspicata e sostenuta dall’allora Direttore di Villa Ravello Secondo Amalfitano.

Il Comune di Ravello si attivò per collaborare con I Comuni di Amalfi ed Atrani a questo progetto. L’Università propose la realizzazione di una Convenzione con l’Università di Salerno, dell’importo onnicomprensivo di 10.000 euro, per uno studio tecnico-scientifico di dettaglio della struttura da realizzarsi. La cifra richiesta serviva essenzialmente a coprire le spese di viaggio e soggiorno del Prof. Skelton da San Diego. Lo studio tecnico-scientifico sulla realizzabilità delle struttura tensegrity veniva offerto come servizio alla comunità e sarebbe stato pronto per essere recepito e rifinito da parte delle strutture tecniche comunali, ovvero anche da progettisti esterni, per gli atti conseguenti. Vi è da evidenziare che i sistemi tensegrity offrono soluzioni ottimali, insieme leggere ed eleganti, per la realizzazione di strutture smontabili e dispiegabili, essendo formate da barre compresse collegate da cavi pretesi. Trattandosi di una soluzione tecnologicamente avanzata e fortemente innovativa, che avrebbe richiamato notevole attenzione in sede internazionale sull’opera, se ne proponeva uno studio di fattibilità in ambito universitario. Le proposte avanzate dal sottoscritto sono testimoniate dai post pubblici sulla propria pagina facebook, che si allegano a questo messaggio e che sono datati 29 Dicembre 2018 e 23 Gennaio 2019. Da allora il sottoscritto non ha più saputo nulla di questa iniziativa, così come l’ottimo dott. Amalfitano, che nel frattempo veniva sostituito nella Direzione di Villa Rufolo.

Di recente ho appreso che il Comune di Ravello ha annunciato l’assegnazione del progetto a studi tecnici consorziati, per un importo di circa 80.000 Euro, a seguito di un regolare bando di concorso regionale. Non è stato dato più seguito alla collaborazione con l’Università di Salerno proposta dallo scrivente e dai colleghi sopra menzionati. Essa avrebbe consentito di accorciare i tempi di progettazione, conducendo, come si è già evidenziato, ad uno studio di fattibilità di una soluzione fortemente innovativa e di indubbio richiamo internazionale, messo a disposizione delle strutture tecniche comunali e di progettisti esterni.

Fisciano, 02/04/2021

Cordiali saluti,

Fernando Fraternali

Ordinario di Scienza delle Costruzioni

Università degli Studi di Salerno