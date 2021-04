Pirlo polemico: “rispettiamo il protocollo, in campo col Napoli”

TORINO, 06 APR – PIRLO CONTRO IL NAPOLI SOCIETA’

A rischio esononero per mancanza di risultati in linea alle ambizioni importanti bianconere, il mister juventino, forse ancora per poco, se il Napoli riuscirà vincere lo scontro diretto, si mostra molto polemico circa la scelta del Napoli società, le decisioni amministrative e giudiziarie deliberate in precedenza e successive a questo rinvio pieno di aspettative condizionato dal contagio del Covid . Una gara di prestigio che si recupererà solo domani sempre Covid permettendo.”Noi rispettiamo il protocollo, siamo in sintonia con ciò che dice l’Asl: faremo quello che abbiamo sempre fatto, ci presenteremo e giocheremo”: così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, dopo i tre casi di positività al Covid riscontrati tra i bianconeri: Bernardeschi, Bonucci e Demiral.Domani all’Allianz Stadium è in programma Juventus-Napoli, recupero della partita saltata il 4 ottobre con due casi positivi tra i campani, dopo la partita con il Genoa colpito da un focolaio di Covid.