Pimonte, 469 cittadini senza medico di base. Ce ne parla Carlo Cafiero in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis. A Pimonte sono ad oggi 469 i cittadini che non dispongono di un medico di base, a causa del raggiungimento del massimale tra il rapporto della presenza di professionisti e il numero di abitanti. E’ quanto sostiene l’Asl Na 3 sud in una nota ufficiale, che accoglie così la richiesta formulata dal consigliere comunale Baldassarre Durazzo.

“Da istruttoria effettuata sul portale Sinfonia – si legge in una nota del direttore Salvatore Langella – è emerso che nel comune di Pimonte, allo stato attuale, vi sono 469 residenti, per la gran parte ultraquattordicenni, privi di medico di medicina generale. A tali medici di assistenza primaria non è più possibile assegnare ulteriori scelte, ne consegue che i cittadini residenti, in tale sede “disagiata” non possono scegliere medici nel loro ambito territoriale.

L’ambito di Pimonte è una zona semimontana – continua – e l’assegnazione dei cittadini/utenti di Pimonte per un ambito confinante comporta per questi ultimi oggettivi disagi logistici”.

Di questo disagio si è fatto portavoce anche il consigliere Durazzo, il quale ha auspicato che, visto l’approssimarsi del pensionamento di ulteriori unità di medico di base, vengano espletate celermente gli atti propedeutici alla loro sostituzione. Alla luce di ciò, l’Asl ha proposto “l’ambito territoriale di Pimonte quale zona carente di medicina generale per almeno una unità, in quanto sede disagiata”.

Sul caso era già intervenuto Durazzo. “Sono stato interpellato da molti miei concittadini – afferma il consigliere sulle problematiche che, nelle ultime settimane, si sono venute a creare per la scelta dei nuovi medici di base, dopo il pensionamento di due professionisti”. A tal proposito, l’esponente di Pimonte Libera ha chiesto all’Asl di aumentare le ore di ricevimento dei pazienti, al fine di ridurre i disagi alla popolazione. “Bisogna andare incontro alle esigenze dei cittadini – afferma – soprattutto in questo difficile periodo contraddistinto dall’emergenza Covid-19. Il nostro auspicio è quello di collaborare con l’azienda sanitaria per risolvere i problemi della gente”.