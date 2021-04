Pilot Madeleine, l’influencer che festeggia la sua nuova casa e sogna Positano

La geolocalizzazione di Pilot Madeleine Schneider-Weiffenbach a Positano non è passata inosservata alla nostra redazione. Tedesca di nascita, cittadina del mondo per professione, Madeleine festeggia l’acquisto della sua nuova casa con una foto del suo soggiorno a Positano, sognando la città verticale con tanto di pizza a forma di cuore. Ecco cosa scrive.

È ufficiale 🎉 SONO UNA PROPRIETARIA DI CASA – ha scritto Madeleine – 🔑😭 Sono appena tornata dall’ambasciata tedesca e ho firmato il contratto di acquisto per il mio appartamento a Wiesbaden 🙌🏽🏠😍

È qualcosa che si è avverato oggi 😭 Qualcosa per cui ho lavorato davvero duramente negli ultimi anni e sono stata in grado di raggiungere solo grazie al supporto della mia famiglia, degli amici e di voi ragazzi 🤗 Vi ringrazio ancora per il vostro supporto quotidiano e amore ❣️ E’ davvero importante per me 🌎

Questa foto non è correlata, ma se scorri verso destra puoi vedere la planimetria e alcune idee di design ☺️ Non vedo l’ora di accompagnarvi in ​​questo mio nuovo entusiasmante viaggio