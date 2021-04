Piano di Sorrento. Villa Fondi oltre 4 mila vaccini fatti, ricordiamo per le info 3312690026

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Un momento confusionario per la campagna vaccinale in Campania, ma ci sono centri che funzionano bene, fra questi, e ci teniamo a precisarlo, Villa Fondi . Il Comune ha anche organizzato per le informazioni, con la collaborazione dell’informagiovani, un numero per informazioni 3312690026.

Villa Fondi è un modello ma, secondo noi, non può arrivare a più di 200 vaccinazioni al giorno, ed è già un risultato enorme! Rinnoviamo i nostri complimenti a tutti i volontari e l’organizzazione , lo sottolineaiamo e risottolineaiamo, questo è il momento di collaborare e non di criticare, ma bisogna migliorare estendendo la vaccinazione a tappeto se vogliamo salvare la stagione turistica almeno in parte!

Anche altri comuni devono seguirne l’esempio, per cui insistiamo col chiedere che Sorrento si deve dotare di un suo punto vaccinale, anzi più di uno, per la ripartenza turistica. Siamo su questa linea e continuiamo ad esserlo se vogliamo accellerare.

Arrivano molte segnalazioni da tutta la penisola sorrentina di disagi, in particolare gli over 80, purtroppo c’è una sola auto dell’ASL che gira per le vaccinazioni a domicilio . Ma con l’aiuto dell’informagiovani e della protezione civile , è possibile anche far vaccinazioni a Villa Fondi se ci si riesce in qualche modo a muovere, il problema dei domiciliari è che si può aspettare anche molte settimane . Per chiarezza quando abbiamo parlato di numeri che non rispondono i cittadini ci riferiscono che sono quelli dedicati della piattaforma , il Comune ha messo a disposizione un suo numero e ringraziamo Gabriele per avercelo ricordato e aiutiamo a diffonderlo. Vi chiediamo di non mandare tante mail e whatsapp a noi ma a questo numero

