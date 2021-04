Piano di Sorrento . Un semplice grazie al dottor Maurizio Gargiulo da chi è uscito dall’incubo Covid

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Anche le buone notizie devono avere diritto di cronaca! Un incipit che ci ha colpito ed immediatamente noi di Positanonews abbiamo deciso di pubblicare questa lettera inviataci da Anna Guarracino, un articolo di ringraziamento in periodo Covid di una nostra lettrice che ne ha chiesto la socializzazione sulle nostre pagine. E siamo noi a ringraziare, perchè dare belle notizie in questo periodo è come ossigeno alla speranza e alla fiducia verso il futuro ed essere orgogliosi della sanità e degli uomini che la rappresentano in Campania.

Ecco di seguito L’ARTICOLO:

Anche le buone notizie devono aver diritto di cronaca!

Spinta da un profondo sentimento di gratitudine verso tutte le persone che con la loro assidua assistenza hanno sostenuta me e la mia famiglia in questo tragico momento storico di covid, voglio fare sentire la mia voce gridando:

“la malasanita’ non esiste al sud e in particolar modo in Campania”.

Personalmente ho potuto constatare la disponibilita’ e il senso del dovere di tutto il personale delegato a tale compito: protezione civile, medici-covid e infermieri che con professionalita’ unica hanno garantito assistenza continua.

Sono stata colpita da covid e ancora oggi non riesco a capire come sia successo; ho sempre usato tutte le precauzioni, ma evidentemente non sono state sufficienti a proteggermi.

Pur non avendo attraversato quelle fasi critiche della malattia, sono uscita vittoriosa da questa esperienza e oso raccomandare a tutti di non abbassare mai la guardia se vogliamo proteggere noi e l’economia che purtroppo è in ginocchio anche nella nostra meravigliosa penisola sorrentina.

In questo percorso covid vissuto personalmente, non posso fare a meno di ringraziare la solidarieta’ di amici, avuta costantemente. Soprattutto rivolgo un grande e sentito encomio al mio medico, dott. Gargiulo Maurizio: un vero eroe nell’affrontare l’emergenza. Ha sostenuto me e la mia famiglia in qualsiasi ora del giorno non tralasciando la sua disponibilita’ neanche di sabato e domenica.

Il suo garbo e l’atteggiamento signorile hanno sempre dato serenita’ e fiducia durante tutto il percorso.

Nonostante le nostre continue telefonate e’sempre entrato in empatia con le nostre ansie facendoci superare quegli attimi oscuri con un dialogo basato su una relazione umana, sicura e, soprattutto, ricca di prefessionalita’, per cui a lui dobbiamo il fatto di non essere mai entrati in fase critica.

Grazie dottor maurizio. La stima per te e’immensa!

Anna Bonifacio e Famiglia