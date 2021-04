Piano di Sorrento ( Napoli ) . Si parla di accellerare i vaccini, ma l’hub di Villa Fondi continua a essere chiuso la domenica, vi rendete conto? La domanda la rivolgiamo all’ASL, giusto per chiarirci, perchè si pensa che Positanonews critica solo i sindaci. Il problema è a monte, la Regione Campania, il Governo, poi anche i sindaci, ovviamente, Penisola Covid free a maggio, turismo che riparte, sono prese in giro, mancano i vaccini, ma manca anche l’organizzazione . Ripetiamo: vi rendete conto che è una guerra? Centinaia di articoli dove si parla di vaccini nelle farmacie, di vaccini nelle strutture turistiche, di vaccini a Villa Fiorentino a Sorrento, l’MSC di Aponte a Sant’Agnello, di tutto e di più. Ma di che parliamo se l’unico l’hub vaccinale della Penisola sorrentina continua a essere chiuso di domenica? E proprio alla vigilia della zona arancione e della possibile riapertura? Siamo al 10 per cento dei vaccinati, disagi quotidiani, che Positanonews documenta in prima persona, si proclamano 200 vaccini e più venerdì e oggi zero vaccini. Poi magari domani faranno 300 vaccini ( oltre non è possibile ) rischiando anche di fare assembramento, ma è normale tutto questo? Siamo in un’area turistica a questo punto diamo ragione a Massimo Coppola a che serve un altro punto vaccinale se non arrivano i vaccini e se l’unico hub comprensoriale non lavora h 24? Si avete capito bene, notte e giorno, come fanno nei paesi civili, dove si sono resi conto che questa del coronavirus Covid-19 è una emergenza mondiale e non una pazziella. Dove vogliamo andare se la domenica la pigliano di festa? Non vogliamo dare colpe a nessuno, ma è normale tutto questo? Si parla di circa di quasi 500 vaccini al giorno somministrati ( Massa Lubrense alla Residenza Cerulli poco più di 100, a Vico Equense all’Ospedale Rossano circa 100 ) ma togliamo i weekend allungati a lunedì ( la mattina, ricordiamolo ai nostri lettori , non si fanno vaccini, a meno che non hanno cambiato idea ), vediamo che la media scende enormemente sotto le 500. Poi ci sono le defezioni per AstraZeneca, la difficoltà di gestire i sostituti ( difficoltà che si ridurrebbero se ogni comune avesse un proprio centro vaccinale comunque in genere ci si conosce tutti e anche logisticamente si farebbe prima a gestire situazioni complesse ). Insomma si punta a quota mille per arrivare a coprire la penisola sorrentina il 31 maggio. Positanonews può dire senza ombra di smentita che non ci riusciranno, invece di correre appresso agli annunci seguissero la nostra cronaca quotidiana e documentata . Il direttore generale Gennaro Sosto ha detto giustamente che non produce vaccini , ma sappiamo che tanti hanno rifiutato alcuni vaccini, o ci sbagliamo? Non si potrebbe tenere aperta la domenica Villa Fondi per chi li accetta senza farsi condizionare dai media? Oppure visto che ci hanno detto di tempi di attesa lunghi e di persone, ancora prevalentemente anziane, che aspettano o si assembravano , anche per questo motivo non è il caso di diluire e diminuire i disagi tenendo aperta Villa Fondi anche la domenica, che senso ha in questa emergenza sanitaria fare festa la domenica? Tenere aperti la domenica, inoltre, oltre a diminuire i disagi dei cittadini, permette di gestire meglio gli eventuali rifiuti di altri vaccini e di prepararsi all’auspicato aumento di vaccini, sicuramente non si è in grado di gestire un grande numero a Villa Fondi e lo abbiamo visto, e questo fermo restando i nostri apprezzamenti A TUTTI per l’impegno svolto. A questo punto ci sembra davvero ridicolo continuare a fare chiacchiere , nuovo centro vaccinale , prenotazioni degli over 60 quando gli over 70 non iniziano ancora, programmi , progetti, a pro di che? Le categorie turistiche, i protocolli, ragazzi stiamo parlando del principale, e unico, hub comprensoriale della Penisola chiuso la domenica, vi rendete conto? Dove vogliamo andare? Altre dichiarazioni e chiacchiere ? Diamoci da fare con i fatti

Ecco la diretta di oggi