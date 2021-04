Reportage di Positanonews. Oggi zona arancione in Campania riaprono molte attività commerciali , il giornale della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina oggi con Lucio Esposito, Sara Ciocio e Michele Cinque nel comprensorio più commerciale dell’area : Piano di Sorrento / Sant’Agnello. Riparte il mercatino e riaprono i negozi, la felicità dei negozianti , ma anche una grande amarezza “Ci avevano messo in ginocchio – dice un mercatale -, finalmente hanno capito che le attività all’area aperta portano pochi rischi di contagio” . Anche molti operatori e commercianti sono stati sentiti da Positanonews c’è chi non ha licenziato nessun dipendente con grandi difficoltà “Finalmente ci hanno aperti – dice Fabio di Urlo -, i dipendenti sono parte dell’azienda e non li ho licenziati ma con grandi difficoltà” . Anche le gioiellerie hanno riaperto con speranza nonostante la crisi economica dovuta alle chiusure del coronavirus Covid – 19 , ma i carottesi hanno resistito. Ci sono anche dei commercianti che per rimanere aperti hanno aggiunto il codice Ateco bambini “E’ una cosa assurda – ci dice la Mastellone di Meta, originaria di Positano -, io voglio stare aperta , sono una commerciante nata, famiglia di commercianti. Per un nuovo codice Ateco si spende circa 600 euro la camera di commercio di Napoli ha fatto i soldi.. “- Ma in tanti sperano che non sia necessario fare altro e che non ci saranno altre chiusure “Sono fiducioso, non c’è due senza tre, ora non dovrebbero esserci più chiusure – ci dice il mercatale -, non si può tornare indietro, abbiamo fatto tante lotte per riaprire, per noi è essenziale per sopravvivere , di aiuti nessuno li ha visti nella nostra categoria .”