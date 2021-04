Piano di Sorrento, Salvatore Mare su Via San Vito: “Cosa stanno aspettando?”. Riportiamo di seguito le parole del consigliere di minoranza del Comune di Piano di Sorrento, in Penisola Sorrentina:

𝗩𝗜𝗔 𝗦𝗔𝗡 𝗩𝗜𝗧𝗢 – 𝗖𝗢𝗦𝗔 𝗦𝗧𝗔𝗡𝗡𝗢 𝗔𝗦𝗣𝗘𝗧𝗧𝗔𝗡𝗗𝗢?

18 mesi e 16 giorni fa, precisamente l’1.10.2019, fu approvata con deliberazione consiliare n.78, la convenzione per l’esecuzione unitaria fra i Comuni Piano di Sorrento e Sant’Agnello, dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale in via San Vito, per un importo a carico di ciascuno dei due Enti, di € 142.694,52.

I due Sindaci rassicuravano che a breve sarebbero iniziati i lavori, infatti nella proposta di deliberazione era: «𝗘𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝘁𝗮 𝗹’𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗽𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗱𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝗮 𝗦𝗮𝗻 𝗩𝗶𝘁𝗼 𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗽𝗲𝘀𝘀𝗶𝗺𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗺𝗮𝗻𝘂𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲».

Ho inoltrato un’interrogazione consiliare, cofirmatario Antonio D’Aniello, in considerazione che la strada è tuttora in condizioni di pericolo per il transito pedonale e veicolare, e che in altre zone delle due cittadine i lavori di asfaltatura e manutenzione delle vie comunali sono proseguiti senza interruzioni.

Fonte – https://tinyurl.com/2fnjt62c

Un video sulle condizioni di Via San Vito https://fb.watch/4Wy9FWhfGS/