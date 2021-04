Piano di Sorrento, riprendono i vaccini ed i tamponi. In seguito ad una mattinata, quella di ieri, lunedì 12 aprile 2021, in cui non sono stati somministrati i vaccini, in quanto questi devono arrivare da Castellammare di Stabia, oggi a Piano di Sorrento riprendono i vaccini ed i tamponi.

Villa Fondi, dunque, la sede scelta per l’inoculazione dei vaccini per i cittadini di Piano di Sorrento, Meta, Sorrento e Sant’Agnello, è di nuovo aperta.

Al contempo, continua l’effettuazione dei tamponi presso la sede USCA.