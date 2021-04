Piano di Sorrento: riparte la “Strada dei Cimiteri”? È la domanda che ci poniamo dopo aver letto le parole di Johnny Pollio, diffuse tramite un post pubblicato sul suo profilo Facebook. Ecco quanto ha scritto:

QUELLA SOTTILE LINEA ROSSA CHE INCOMBE SUL FUTURO DELLA PENISOLA SORRENTINA

Ero appena un adolescente quando fui battezzato in politica e lo feci iniziando a battermi contro quella che oggi è la linea rossa di questa mappa.

In quel tempo la chiamavano “Strada dei cimiteri”. La nuova arteria che avrebbe dovuto vomitare, nel nome del benessere e del progresso, ancora più smog in Penisola sorrentina.

Oggi di anni ne ho quasi cinquanta e quella sottile linea rossa continua ad incombere sul nostro futuro.

Eccola immortalata in uno degli allegati al preliminare del PUC che l’Amministrazione di Piano di Sorrento ha appena approvato.

Conoscendoli, il Sindaco Vincenzo Iaccarino ed i suoi accoliti nemmeno se ne saranno accorti della sua esistenza, non sono cose che fanno per loro. Eppure quell’avvoltoio è ancora lì.

Non ho più la voglia di continuare a combattere questa sciagura, ormai sono entrato in una fase ascetica della mia vita, in cui preferisco sublimarmi al contatto con la natura nel mio angolo di Nevergarden.

Mi auguro vivamente però che altri lo facciano. Magari altri adolescenti, come ero io un tempo.

Al contempo tuttavia non sono molto fiducioso, non per colpa degli adolescenti, sia chiaro, ma per colpa di chi li allevati che poi sono gli stessi che ci governano in maniera miope.

Good luck mondo esterno!