Piano di Sorrento, rinviato al 30 aprile il Consiglio Comunale per mancato raggiungimento del numero legale

Piano di Sorrento. Il Consiglio Comunale, convocato in sessione straordinaria in prima convocazione per oggi alle ore 16.00, è stato rinviato in seconda convocazione per il giorno 30 aprile alle ore 16.00 stante il mancato raggiungimento del numero legale.

Ecco gli argomenti all’Ordine del Giorno:

Interrogazioni;

Approvazione aliquote componente Imu anno 2021. Conferma aliquote anno precedente;

Imposta di soggiorno. Modifiche e integrazioni al Regolamento comunale vigente;

Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Approvazione;

Penisolaverde S.p.A.: alienazione partecipazione azionaria;

Deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 22.2.2021 avente ad oggetto: “Verbale di somma urgenza relativo all’intervento effettuato in servizio di pronta reperibilità in data 14.2.2021 in via Mortora – San Liborio per caduta albero di pino sulla sede stradale – provvedimenti ai sensi dell’art. 191 comma 3 del d.lgs. n. 267/2000”. Proposta al consiglio comunale di riconoscimento della spesa;

Riconoscimento debito fuori bilancio: pagamento sentenza n. 657/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata – giudizio civile Celentano Susanna c/ Comune

Il Consiglio comunale sarà reso pubblico con diretta streaming.