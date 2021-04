Piano di Sorrento, prosegue la campagna vaccinale a Villa Fondi. Grande impegno del sindaco Iaccarino

Piano di Sorrento. Prosegue la campagna vaccinale presso Villa Fondi, punto di riferimento non solo per la città carottese ma anche per i comuni di Sorrento, Sant’Agnello e Meta. Una gestione eccellente grazie alla presenza dei medici e dei farmacisti che hanno dato la propria disponibilità, con il prezioso aiuto dei volontari della Protezione Civile.

Al momento vengono effettuati circa 200 vaccini al giorno, un numero sicuramente importante ma limitato dal quantitativo di dosi che vengono fornite ogni giorno dalla Regione Campania e che auspichiamo possano al più presto aumentare in modo da dare un’accelerata alla campagna.

Il centro vaccinale di Piano di Sorrento rappresenta un modello in penisola sorrentina proprio per la sua efficienza e la sua organizzazione, al punto di essere oggetto di un servizio del programma televisivo di Rai 1 “Porta a Porta” condotto da Bruno Vespa, registrato nella mattinata di oggi e che andrà in onda domani sera, martedì 6 aprile.

Un bel riconoscimento per la città di Piano e per tutta la penisola sorrentina. I nostri complimenti vanno al sindaco carottese Dott. Vincenzo Iaccarino che, con la sua competenza professionale di medico e cardiologo, sta gestendo in prima persona ed in maniera egregia l’emergenza sanitaria. Sin da primi giorni della pandemia Iaccarino è sceso in campo ed è stato vicino ai suoi concittadini, con disponibilità e gentilezza. E continua a farlo adesso, nel momento cruciale delle vaccinazioni, con il chiaro intento di traghettare la sua Piano di Sorrento fuori da questo momento critico. Come ha dichiarato a Positanonews lo scopo è quello di “mettere in sicurezza i cittadini e permettere una ripresa socio-economica del territorio” ed ha annunciato che già da metà aprile ci sarà un’importante svolta nella campagna vaccinale che consentirà di arrivare all’estate con una maggiore tranquillità.