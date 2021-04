Piano di Sorrento-Positano: il cartello sulla statale amalfitana: “Rispetto per la natura”

Ci troviamo a Piano di Sorrento, all’inizio della strada statale 163 “amalfitana” che collega due coste uniche. La piazzola di sosta tra la costa di Sorrento e la costa d’Amalfi, si affaccia verso Positano, Praiano, l’Isola Li Galli, Punta Campanella e chi più ne ha più ne metta.

L’angolo di paradiso, tappa fissa degli sportivi di passaggio sulla statale amalfitana, è stato preservato da alcuni angeli custodi che invitano alla responsabilità, per tutelare solo una piccola parte di un territorio unico

Ecco cosa si legge sul cartello:

A tutti coloro che verranno e sosteranno in questo luogo: agli innamorati che si giureranno amore eterno, ai turisti che crederanno di aver trovato il paradiso o di essere in paradiso, ai viandanti che si fermeranno un poco per riposare e rifocillarsi e godranno di questo panorama mozzafiato.

A chi, come me dopo una lunga passeggiata si ferma a fare stretching guardando estasiato il mare e ringraziando il Creatore del Mondo per tanta bellezza.

Ai bambini che vedendo volare i gabbiani e udendo il loro verso avranno pensieri felici.

A tutti chiediamo di avere rispetto per la natura e di non offenderla lasciando cicce di sigarette o altro a terra.

Abbiatene cura come Giulia ne ha avuta per le fioriere tirando via le erbacce e piantandovi fiori.