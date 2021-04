Piano di Sorrento: pericolo calcinacci dal ponte della circumvesuviana

La segnalazione di Charly 57 ci permette di allertare gli utenti della strada di un pericolo in via Bagnulo, a Piano di Sorrento.

Come si evince dalle foto, il rischio di caduta calcinacci è molto elevato. Il ponte della circumvesuviana, è costantemente oggetto di scontro con i tir e autobus che, impattando sul cornicione, causano un pericoloso sgretolamento.

Sul corso Italia – come rende noto anche Charly 57 – il segnale posto ad indicare l’altezza massima di 3 metri per i mezzi che possono transitare in via Bagnulo, è rivolto verso il marciapiede.