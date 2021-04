Piano di Sorrento: Parco Lamaro, creato un passaggio pedonale. È stato molto oggetto di scontri e dibattiti su Facebook il cancello del Parco Lamaro, a Piano di Sorrento, in Penisola Sorrentina. Si tratta di un cancello che impedisce l’accesso al mare e diversi cittadini hanno denunciato la sua esistenza, chiedendosi se fosse regolare o meno. Attualmente, sono in corso delle verifiche per accertarsene.

Per il momento, i condomini dell’area hanno concesso la creazione di un passaggio pedonale, che risolve in parte il problema. Certo è che la difficoltà persiste per le mamme con i bambini, magari anche con il passeggino, e per le persone diversamente abili.

I condomini hanno, però, richiesto al comune di garantire, in quanto effettivamente la zona potrebbe essere pericolosa a causa del passaggio di auto e motorini.