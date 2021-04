Piano di Sorrento. Oggi pomeriggio è ripresa regolarmente la campagna vaccinale a Villa Fondi che dalla giornata di domani riprenderà l’attività regolare che prevede la somministrazione dei vaccini sia di mattina che di pomeriggio.

Un’organizzazione perfetta con la presenza di personale medico, farmacisti e volontari della Protezione Civile a completa disposizione dei cittadini per aiutarli ed accompagnarli in questo momento così importante e delicato. All’ingresso un info point gestito dal Forum dei Giovani dove è possibile ricevere tutte le informazioni sulla campagna vaccinale, sulle convocazioni e sugli aggiornamenti inerenti il distretto sanitario n° 59, ovvero i sei comuni della penisola sorrentina. Ricordiamo che è il servizio è raggiungibile anche telefonicamente al numero 331 2690026 al quale si potrà anche inviare tramite whatsapp la tessera sanitaria col codice fiscale per avere un puntuale aggiornamento sulla propria situazione, sul giorno e sull’ora della convocazione, sull’eventuale modifica della stessa.

Al contempo proseguono anche le vaccinazioni a domicilio per le persone non deambulanti o comunque con problematiche che impediscono loro di raggiungere Villa Fondi. Sul territorio di Piano sono attive quattro unità mobili dell’ASL NA 3 Sud che stanno raggiungendo i cittadini presso le proprie abitazioni riuscendo a raggiungere circa 80 vaccinazioni domiciliari al giorno.

A Villa Fondi, invece, si viaggia ogni giorno intorno alle 200 dosi somministrate. Un lavoro egregio che contribuirà a traghettare la penisola sorrentina fuori dall’incubo Covid.