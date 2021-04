Piano di Sorrento, lavori in piazza mercato: si prepara la rotatoria per piantare un albero. Continuano i lavori a Piano di Sorrento, in Penisola Sorrentina. Questa mattina di mercoledì 21 aprile 2021, in piazza mercato si stanno ultimando i lavori alla rotatoria. Al termine, saranno piantati un albero ed un po’ di verse, come ci aveva già detto Pasquale D’Aniello.