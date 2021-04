Piano di Sorrento: “La bionda” tra i formaggi di alta qualità del TreEsse

Il supermercato TreEsse di Piano di Sorrento si riconferma patria del buongusto, a maggior ragione quando di parla di formaggi e buon vino.

La novità di oggi è “La bionda”. Formaggio dai sapori bilanciati e dagli aromi complessi, ma al tempo stesso ben individuabili. affinato nel liquore strega con vaniglia, cannella e ananas. Formaggio da gustare senza dubbio a fine pasto, volendo proprio al posto del dessert, con un vino pregiato da dessert in abbinamento.

I membri dello staff del supermercato TreEsse, noti a tutti per la loro immensa cortesia, si sono resi disponibili a Positanonews per la presentazione di questi formaggi unici, che ogni weekend portano i gusti a livelli stratosferici in quel di Piano di Sorrento e della penisola sorrentina.