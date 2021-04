Piano di Sorrento, la beffa! Dopo la protesta degli stagionali, la risposta è non fare i vaccini la domenica

Totale sconforto oggi, domenica 11 aprile 2021, all’ingresso del centro vaccinale di Piano di Sorrento. Soltanto ieri i lavoratori stagionali e del turismo – con i sindaci della penisola sorrentina a supporto – avevano protestato per le condizioni pessime in cui versa questo indotto, piegato in due dall’emergenza sanitaria. Tra le altre cose, si era anche invocato un incremento della campagna vaccinale.

Dopo l’annuncio secondo il quale non si faranno più corsie preferenziali per le isole della Campania, Capri e Ischia – che poteva essere un segnale positivo per il turismo internazionale – giunge anche la beffa dell’ASL di Napoli che continua a tenere chiuso il centro vaccinale anche di domenica. Purtroppo il covid-19 non va in vacanza, e per affrontare l’estate 2021 nel migliore dei modi, bisogna vaccinare. E non ci stancheremo mai di ripeterlo.