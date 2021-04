Piano di Sorrento, incidente sul Corso Italia. Ciclomotore scivola sull’olio perso da un’auto, giovane in ospedale

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Incidente questa sera alle 19 circa sul Corso Italia. Ciclomotore scivola sull’olio perso da un’auto, giovane in ospedale. Sul posto i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica. A quanto pare un’auto avrebbe perso olio per un guasto sull’asfalto quando è sopraggiunto un ciclomotore con a bordo una coppia. Il conducente, un giovane che lavora in un supermercato, è finito a terra. A quanto sembra nulla di gravissimo, ma lamentava dolori alle costole. E’ sopraggiunta poi l’autoambulanza che lo ha trasportato in Ospedale. Raccomandiamo prudenza sul posto.