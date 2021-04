Piano di Sorrento ( Napoli ) . Incendio Bus, la testimonianza dei soccorsi EAV “L’auto si poteva salvare, ma eravamo soli”. Oggi pomeriggio dopo le 14 l’incendio del Bus dell’EAV sul Nastro Azzurro seguito da Positanonews. L’autobus procedeva in direzione Colli di Fontanelle di Sant’Agnello e Sant’Agata di Massa Lubrense. L’uomo è stato salvato anche grazie a una amica di Positanonews che lo ha invitato a telefonare da casa e uscire dal bus proprio quando le fiamme poi hanno avvolto il mezzo . Ad arrivare prima i soccorsi dell’EAV “La situazione era abbastanza compromessa per l’autobus, l’auto si poteva allontanare abbiamo chiesto aiuto a qualcuno con gli idranti, ma nessuno è intervenuto, dopo poco sono arrivati i vigili del fuoco ma oramai era troppo tardi”. In pratica le fiamme sono arrivate all’auto dopo l’esplosione di un vetro di un bus che poi hanno avvolto anche l’auto.

