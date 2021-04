Piano di Sorrento, in attesa della zona gialla il Marianiello è pronto: “Speriamo di far entrare presto le persone all’interno del bar”. A partire da lunedì 26 aprile in Italia torneranno le zone gialle, ed i bar ed i ristoranti potranno, finalmente, ospitare nuovamente i clienti al loro interno. Vi sarà, pero, un cambiamento rispetto al periodo precedente. Infatti, si darà precedenza alle attività con spazi esterni, che potranno restare aperti ed accogliere i clienti non soltanto a pranzo, ma anche a cena. Ricordiamo che il coprifuoco resterà lo stesso.

In attesa di scoprire se anche la Campania cambierà colore, il bar Marianiello, storico di Piano di Sorrento, si dice pronto. Il direttore ha detto a Positanonews: “Speriamo nella prossima settimana sempre nel rispetto delle regole e di aprire anche al pubblico, per farlo entrare anche all’interno del bar. Siamo già organizzati anche con il personale e lo spazio all’aperto lo abbiamo. Speriamo in bene”.