Piano di Sorrento, il racconto del lunedì del Prof. Ciro Ferrigno: “L’enrosadira”

La sera del venti marzo ero in Via delle Rose, all’altezza del teatro, quando mi resi conto che la natura stava mettendo in scena uno spettacolo grandioso, un tramonto mai visto prima. Non ebbi il tempo di dispiacermi per non essere alla Ripa o in un punto panoramico, quando vidi qualcosa di meraviglioso, unico e incredibile: Monte Comune, Arola e Monte Vico Alvano erano di un colore rosa, magnifico, eccezionale. Capii che si stava verificando anche da noi quel fenomeno tipico delle Dolomiti, l’enrosadira, quando le cime assumono un colore rossastro, che passa gradatamente al viola, soprattutto all’alba e al tramonto. Questo fenomeno è ben visibile nelle sere, quando l’aria è particolarmente limpida e i crepuscoli sono più lunghi. Il fenomeno è più frequente nei mesi estivi, ma può manifestarsi in modo diverso tutto l’anno. La tinta varia dal rosa all’arancione, fino al viola. Le variazioni dei colori e la durata dell’incantevole fenomeno dipendono dalla posizione del sole e dalle condizioni dell’atmosfera. L’enrosadira diventa particolarmente visibile sulle pareti rocciose delle Dolomiti, dove è entrato nella leggenda, ma pure sulle montagne calcaree, come le nostre.

Ecco l’antico “cunto” dei monti che diventano rosa: “Lauruccio era nu Re assaje putente e vicino ‘o castello, ‘ncopp’’e Cuonte teneva nu ciardino chino ‘e rose. Nu juorno ‘o Principe ‘e Napule, passanno, rummanette ‘ncantato a verè tutte chelli rrose e s’ammuccaje dint’’o cciardino, addò se truvaje faccia a faccia ccu Lauretta, figlia d’’o Re, ‘na nenna bella comm’’o sole. Se ne nnammuraje e, senza ‘nce penzà ddoje vote ‘a facette saglì dint’’a carrozza, ccu seje cavalle janche e s’’a purtaje a Napule pe’ s’’a spusà. Quanno Lauruccio sapette chello ca era succieso, chiagnenno p’’o ddulore malericette ‘o ciardino ccu tutt’’e rrose, causa e colpa ‘e tutto ‘o mmale e alluccanno jastemmaje, dicenno: né ‘e juorno, né ‘e notte l’uocchie d’’a ggente hanno maje cchiù verè ‘stu cciardino! Dint’’a rraggia Lauruccio se scurdaje l’arba e ‘o tramonto e chest’è ‘a raggione ca proprio tanno, a tutt’ogge ‘o cciardino e tutte chille culure fatate se ponno ancora verè e ognuno ne rummane ‘ncantato!

Ed infatti io rimasi estasiato. Era come se quelle montagne fossero tappezzate di petali di fiori di pesco, milioni e miliardi di petali che brillavano e scintillavano negli ultimi raggi del sole morente. Avrei voluto gridare ai passanti di guardare lo spettacolo, ma pensai di dirlo solo ai pochi conoscenti dei quali incrociai lo sguardo, per non essere creduto matto a causa dei lunghi e interminabili arresti domiciliari, causa pandemia.

La natura non finirà mai di stupirci e, quando crediamo di aver visto tutto, c’è sempre un motivo per esclamare e per rimanere con la bocca aperta. Inutile tentare di scattare delle fotografie col cellulare, certi effetti di luce vanno visti dal vivo, restano inafferrabili e indescrivibili, rappresentano un momento di grazia, un dono della natura, un omaggio divino all’umanità.

Quanta fatica ci vorrebbe per tinteggiare di rosa il Vico Alvano e Arola col Monte Comune? Anni di lavoro, danaro e tanta follia, ed invece basta un tramonto per compiere un miracolo, il tocco di una bacchetta magica che è solo un raggio di sole. Il rosa è il colore dell’aurora, dei fiori di pesco e di tanti altri, è il colore del femminile, della danza, della pelle delicata di un bambino, è la veste della Vergine Maria, esprime delicatezza, intimità e forza d’animo, successo per i ciclisti, è preghiera di madre e di sposa, è il colore che precede il rosso. È la nascita di un amore coi sogni color rosa, preludio di una grande passione, che trasmuta il timido rosa in rosso fuoco!

(foto dalla pagina Facebook di Ciro Ferrigno)