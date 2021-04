Piano di Sorrento il meteo del Nautico “N.Bixio” per Positanonews: tempo instabile tendente al migliornamento

Piano di Sorrento il meteo del Nautico “N.Bixio” per Positanonews. Una collaborazione che continua nonostante il Covid, grazie alla professionalità dell’Istituto Nautico Nino Bixio, eccellenza in Campania e in Italia , guidato dalla docente dottoressa Farina. Molti non lo sanno ma il Nautico ha una stazione meteo gestita con grande dedizione e professionalità , quindi per Positanonews diamo le previsioni con gli strumenti più vicini al territorio della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina.

L’instabilità, più piovosa del previsto, va via lentamente lasciando spazio ad un paio di giorni di sole. Oggi ancora presenza di nuvole ma in deciso miglioramento. Sabato e Domenica giornate con solo qualche nuvola di passaggio. Temperature in aumento, nei valori minimi e massimi. Venti deboli dai settori settentrionali, con prevalenza da NE.