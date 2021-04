Piano di Sorrento il meteo del Nautico “N.Bixio” per Positanonews: temperature stazionarie

Piano di Sorrento il meteo del Nautico “N.Bixio” per Positanonews. Una collaborazione che continua nonostante il Covid, grazie alla professionalità dell’Istituto Nautico Nino Bixio, eccellenza in Campania e in Italia , guidato dalla docente dottoressa Farina. Molti non lo sanno ma il Nautico ha una stazione meteo gestita con grande dedizione e professionalità , quindi per Positanonews diamo le previsioni con gli strumenti più vicini al territorio della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina .

Nuova depressione in arrivo e passaggio rapido. Oggi prevalenza di sole ma peggioramento in giornata, probabilità di lieve pioggia in nottata. Martedì ancora nubi ma presenza anche di sole. Mercoledì giornata con prevalenza di sole, come pure Giovedì. Venti, oggi meridionali moderati, da domani in rotazione da settentrione. Temperature stazionarie oggi e domani, leggermente in aumento da Mercoledì.