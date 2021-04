Piano di Sorrento. Il Consigliere Regionale Iovino:”Collegare attraverso idrovolanti Marina di Cassano”

Piano di Sorrento (Penisola Sorrentina). Il Consigliere Regionale Francesco Iovino:”Collegare attraverso idrovolanti Marina di Cassano”

Positanonews ha intervistato , in esclusiva, il Consigliere Iovino, del gruppo politico “Italia Viva”, che si trova al Comune di Piano di Sorrento per un nuovo progetto: collegare attraverso idroscali i siti “minori come quelli della Penisola Sorrentina con altre regioni, come Taranto.

La possibilità di collegare, attraverso l’utilizzo di idrovolanti i sti di interesse rilevanti come quelli della Penisola Sorrentina, avere un sistema di collegamento utile al turismo.

Una visione più da mobilità, da turista. Una valida alternativa al traffico terrestre, per un turismo di qualità.