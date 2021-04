Piano di Sorrento, il consigliere Antonio D’Aniello: che valore ha l’Assemblea dei Sindaci?

Piano di Sorrento. Riportiamo le parole del consigliere comunale di minoranza Antonio D’Aniello relativamente all’Assemblea dei Sindaci: «Ormai dopo un anno di pandemia non è più accettabile che sia tutto nelle mani di pochissimi soggetti. La semitotalità della comunicazione avviene tramite un profilo personale di Facebook, contribuendo ad un’informazione imperativa e senza alcun tipo di contradditorio, oltre che priva di qualsivoglia scientificità dei dati a corredo delle decisioni prese. Inoltre nell’ultima fase della pandemia abbiamo assistito all’entrata in campo di un nuovo soggetto: “l’Assemblea dei Sindaci”.

Ma che cos’è esattamente l’Assemblea dei Sindaci? Si tratta di un soggetto che non ha una personalità giuridica, non ha uno statuto, non ha un regolamento. Figuratevi se ha un sito internet dove sono pubblicati ordini del giorno e dove è possibile assistere alle discussioni. Sono sei persone che trattano argomenti a loro insindacabile giudizio, bypassando completamente i consigli comunali, che talvolta sono chiamati a ratificare decisioni prese altrove, ed escludendo i cittadini da ogni misura di partecipazione e trasparenza nel processo decisionale. Visto che mi avvio a diventare un cittadino, non vorrei essere minimamente governato così. I risultati poi sono sotto gli occhi di tutti. Se siete contenti continuate a votarli.

Infine l’Assemblea dei Sindaci, che abbiamo capito essere in sostanza un club privato, non vincola i Sindaci a nessuna delle decisioni prese. L’abbiamo visto con il caso delle scuole, in alcuni comuni aperte e in altri chiuse, ma gli esempi potrebbero essere molteplici.

In fondo, diventa un grande alibi per non far andare avanti il processo di unione dei Comuni o Comune Unico, lasciando i Sindaci con le mani libere, curandosi, quando va bene del proprio orticello. Insomma, non vorrei che qualora le cose andassero bene, sarà merito dei Sindaci, in caso contrario, colpa di qualcun altro».

