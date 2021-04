Piano di Sorrento, Iaccarino: “Stiamo lavorando, ieri 100 vaccini ma ce ne vorrebbero molti di più”. Oggi, martedì 13 aprile 2021, dopo la mattina di ieri durante la quale non sono stati somministrati i vaccini, in quanto questi devono arrivare da Castellammare di Stabia, riprendono i vaccini a Villa Fondi, la sede scelta per i cittadini di Piano di Sorrento, Sorrento, Sant’Agnello e Meta.

Il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, sentito da Positanonews ci ha detto: “Stiamo lavorando. Ieri avviamo somministrato cento vaccini. Arriviamo quasi a farne duecento al giorno ma, come ha detto Gaetano Milano, ce ne vorrebbero molti di più, almeno mille. E noi siamo molto lontani da questa cifra”.

Insomma, procedono ma a rilento i vaccini in penisola sorrentina. Certo non per colpa dei sindaci che si stanno impegnando molto per questa campagna vaccinale, ma senza una grossa svolta sarà difficile aprire la stagione turistica prima di giugno. Anzi, a questo punto anche giugno è una data a rischio.