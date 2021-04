Piano di Sorrento. Iaccarino “I lavori vanno avanti nonostante le problematiche della pandemia e dei sottoservizi”

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Con un post il sindaco Vincenzo Iaccarino spiega l’andamento dei lavori e anche alcune problematiche, a volte c’è da fare i conti con altri enti e altri lavori per i sottoservizi per cui inevitabilmente capita che si sovrappone il lavoro comunale con quelli dei sottoservizi che si devono effettuare, Positanonews nella sua quotidiana cronaca carottese rileva anche le segnalazioni, fra l’altro utili ai cittadini, su asfalto da sistemare, lavori che sembrano che si stiano rifacendo, spesso si tratta di interventi anche di altri enti ( Enel, Gori, etc ).

Ecco il suo post

Nonostante le problematiche dovute a questa pandemia stiamo continuando nell’opera di manutenzione dei marciapiedi e delle strade della nostra città con l’obiettivo di dare sicurezza e dignità ai nostri concittadini non risparmiando nessuna zona del nostro territorio dalla Marina ai Colli. Lavori programmati da tempo che solo questa emergenza sanitaria ha ritardato.

Le difficoltà e i problemi con i lavori in corso d’opera sono dietro l’angolo avendo anche coinvolto altri enti come Enel Gori Telecom Italgas per i sottoservizi.

Ce la stiamo mettendo veramente tutta a risolvere anche tutti gli imprevisti e vi assicuro non è facile di questi tempi.

Dopo decenni di immobilismo la nostra città è in movimento e noi andiamo avanti in questa opera di riqualificazione.