Piano di Sorrento, finalmente riaperto anche ‘Urlo’: lo spot della ripartenza. Finalmente, dopo sei lunghe settimane trascorse in zona rossa, a partire da ieri, lunedì 19 aprile 2021, la Campania è tornata ad essere arancione. Per questo, infatti, tutti i negozi hanno potuto riaprire: parrucchieri, centri estetici e negozi d’abbigliamento hanno potuto finalmente, dopo troppi giorni, rialzare le serrande e riprendere a lavorare.

Lo stesso presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella nuova ordinanza ha dedicato un passaggio proprio a queste persone: A decorrere dal 19 aprile 2021 e fino al 15 maggio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali e dei servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti) è permessa, al fine di agevolarne la fruizione dilazionata da parte degli utenti, in deroga ad eventuali disposizioni più restrittive, dalle ore 7,00 alle ore 21,30 e senza obbligo di chiusura domenicale o settimanale, fermo il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori dipendenti, si legge.

A Piano di Sorrento, in Penisola Sorrentina, dunque, ha riaperto anche ‘Urlo’, famoso negozio di abbigliamento situato sul Corso Italia, che offre grandi opportunità per arricchire il proprio guardaroba con capi alla moda a prezzi concorrenziali. Da “Urlo” troverete una vasta scelta di abbigliamento uomo-donna, tanti accessori e scarpe per tutti i gusti. Il personale accogliente ed estremamente gentile è a vostra disposizione per ogni consiglio e per aiutarvi nella scelta del capo più adatto a voi.

“Finalmente aperti. Speriamo che non ci chiudono più ed andiamo avanti. Il sole deve uscire per tutti quanti – ci ha detto Fabio, il proprietario -. Noi non abbiamo mai licenziato nessuno, li abbiamo tenuti tutti, otto su otto”.