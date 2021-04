Piano di Sorrento. Eliminati cinque esemplari di Ginko Biloba, le proteste dei cittadini . Sul gruppo facebook di Positanonews il commento di Claudio d’ Esposito del WWF Terre del Tirreno

… ben cinque esemplari Ginko Biloba, dai 30 ai 40 anni di età, sono stati eliminati in piena vegetazione nella mattinata di ieri in via delle Rose. Il WWF Terre del Tirreno ha ricevuto numerose segnalazioni. Mi sono personalmente recato sul posto dove i tagli erano purtroppo già stati eseguiti. Ho tentato invano di contattare nell’ordine l’assessore all’Ambiente Marco D’Esposito, l’agronomo Mauro Costantino e il vicesindaco Pasquale D’Aniello. Quest’ultimo mi ha richiamato e raggiunto in via delle Rose dove, dopo aver verificato i tagli, è riuscito a collegarsi con l’assessore Marco D’Esposito per comprenderne i motivi. Ho chiesto a nome dell’associazione che rappresento di fermare ogni ulteriore taglio di alberi riservandomi di approfondire la questione. L’assessore all’Ambiente mi ha rassicurato che dopo una riunione nel pomeriggio (del 12 aprile 2021) avrebbe comunicato le intenzioni dell’amministrazione a riguardo di ulteriori temuti abbattimenti. Sto ancora aspettando di ricevere notizie! Nel frattempo, questo pomeriggio, ho di nuovo allertato il vicesindaco in relazione ad un ennesimo “inutile scempio” compiuto in un’aiuola sulla via Mortora San Liborio dove, per fare “pulizia”, si è mutilato uno stupendo arbusto di nocciolo assieme ad un melograno ed eliminata un’edera che mascherava un orribile muro di grigio cemento!