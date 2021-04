Piano di Sorrento: dopo la spesa tentano di strappargli la busta con la carne. E’ successo in Via delle Rose . Poteva capitare a qualsiasi casalinga. Si esce dal negozio con la carne e una persona ti prende la busta con la carne che aveva comprato in vista del pranzo del giorno di Pasqua. Una persona, che aveva tutto l’aspetto di non avere particolari problemi, strappa la busta di mano e tenta di portarsela via. Recuperata la busta dal legittimo proprietario, questa persona poi riferisce di essere stato a sua volta derubato e pensava che a derubarlo sia stata propria la persona che si è vista sottratta la busta con la carne. Lo scriviamo per avvisare tutti che può succedere qualcosa del genere. Inutile fare commenti non attinenti se non si conoscono le persone e la situazione, potrebbe capitare a tutti, anche a chi magari ha pochi risparmi e si è fatta quella spesa poi sottratta.