Piano di Sorrento ( Napoli ) . Dopo 20 anni di abbandono Iaccarino vuole recuperare il parcheggio post terremoto, aggiudicati i lavori . La “Trinità” è una delle frazioni carottesi più trascurate, ma anche pù interessanti. Esiste una città nella città, basti pensare a tutti gli insediamenti residenziali post terremoto e case popolari, si inerpica sulla collina con Casanocillo vero Vico Equense, è un crocevia fondamentale per la penisola sorrentina, si innesta sulla Meta – Amalfi, la strada che da Positano e la Costiera amalfitana porta verso Meta e l’autostrada Napoli – Salerno a Castellammare di Stabia , e, forse molti non lo sanno, è forse l’insediamento abitativo più antico del circodario, qui è stato ritrovato un intero villaggio preistorico

Ora l’amministrazione di Vincenzo Iaccarino ha deciso di mettere mano a un parcheggio multipiano realizzato nel dopo terremonto più di venti anni fa . Realizzato come le vicine abitazioni grazie ai fondi del terremoto del 1980, con il passare del tempo è diventato una sorta di monumento al degrado, ma presto sarà completamente riqualificato e restituito alla pubblica fruizione. È il parcheggio interrato multipiano che sorge in località Trinità, a pochi passi dal centro di Piano di Sorrento. Ultimato a fine anni ’90 e collaudato nel marzo del 2002 è stato realizzato per garantire posti auto al nuovo insediamento residenziale edificato dopo il sisma ed evitare la sosta selvaggia nella strada che attraversa una zona all’improvviso popolatasi intensamente grazie agli oltre mille vani costruiti con le risorse stanziate per la ricostruzione. Autorimessa pubblica che offre 30 stalli per auto per ognuno dei due piani interrati oltre ad 11 spazi destinati ai veicoli a due ruote. Nella parte a raso, invece, è stata ricavata un’area verde attrezzata.

«Il 12 maggio avranno inizio i lavori di Manutenzione Straordinaria e di Riqualificazione delle Opere di Urbanizzazione Primaria a servizio del P.E.E.P. Trinità – Parcheggio pubblico e sovrastante area a verde attrezzato Questo intervento – spiega il sindaco Vincenzo Iaccarino – rientra nel progetto di riqualificazione che sta interessando da mesi tutta l’area di Trinità. Ora andiamo a realizzare un progetto che ha un impatto diretto sui residenti dell’area, sugli spazi esterni alle abitazioni e sull’area sosta auto. È un’attenzione dovuta a questi nuclei familiari che vedono così elevare lo standard di qualità del complesso residenziale dove vivono».

Adistanza di più di 20 anni, in mancanza di interventi di manutenzione adeguati, il parcheggio mostra tutti i segni dell’abbandono. A certificarlo è il responsabile del settore Lavori pubblici del Comune di Piano di Sorrento, l’architetto Francesco Saverio Cannavale, che con una propria relazione evidenzia come «l’immobile abbisogna, stante lo status in cui versa, di un sostanziale intervento di manutenzione straordinaria e di riqualificazione». Lavori necessari per recuperare la struttura dell’area di sosta ed anche lo spazio verde soprastante da restituire alla comunità della frazione.

Per l’esecuzione delle opere la giunta municipale ha stanziato 500mila euro prelevandoli dal bilancio comunale, con la gara di appalto aggiudicata ad una ditta di Quarto che ha presentato l’offerta più vantaggiosa per l’ente e dovrebbero terminare per giugno.