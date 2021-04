Piano di Sorrento, don Rito Maresca in isolamento: “Non terrò la messa”

Questo fine settimana non celebrerò l’Eucaristia a Mortora perché mercoledì ho fatto visita a un ammalato che poi si è rivelato positivo al covid. Con questo videomessaggio don Rito Maresca, della parrocchia di Mortora a Piano di Sorrento, annuncia il suo isolamento a causa dei contatti avuti con un positivo al covid-19. Per fortuna don Rito è risultato negativo al primo tampone.

Ero con la mascherina ffp2, ma la cura e la responsabilità nei confronti di tutti i parrocchiani mi chiede di fermarmi in isolamento fiduciario – afferma con grande trasparenza don Rito Maresca.

Ho fatto già un tampone stamattina (a 3 giorni dal contatto) e sono negativo, ma aspetto di ripeterlo secondo i giorni stabiliti dai protocolli. Nel frattempo sono in isolamento anche perché per primo chiamato a dare il buon esempio e a fare un sacrificio ben più piccolo di chi chiude attività o addirittura è in ospedale.