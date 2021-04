Piano di Sorrento nuovamente in tilt per un incidente in strada. Stavolta il fatto è accaduto in via Mortora, nei pressi de “Il Ghiottone”. Protagonista della spiacevole vicenda è il conducente di un’autobetoniera, che si è ritrovato con il lato posteriore destro del suo mezzo sprofondato per metà oltre la banchina. Giunta sul posto la Polizia Municipale e i tecnici per i dovuti accertamenti e ripristinare la viabilità in tutta sicurezza. Per fortuna non si registrano persone coinvolte nell’incidente.

Intanto ci troviamo sul posto, e possiamo documentare in esclusiva una penisola sorrentina più fragile e sfortunata che mai. Si tratta del terzo episodio che coinvolge la costa di Sorrento nel giro di poche settimane. Basti pensare al tir incastrato a Sant’Agnello e il bus in fiamme a Piano di Sorrento.