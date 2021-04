Piano di Sorrento, asfaltano Via dei Tigli ma dimenticano le condutture del gas

Riportiamo il post pubblicato da Charly 57 relativo ai lavori di asfaltatura realizzati di recente in Via dei Tigli a Piano di Sorrento: «Chi fravc e sfravc nu’ perd mai tiemp’! … Dopo aver asfaltato in Via dei Tigli, dopo tre giorni alcuni cittadini hanno fatto notare alla casa comunale che avevano dimenticato di far passare le condutture del gas. Sul Corso Italia era sfuggita una condotta. Noi a Piano di Sorrento siamo fatti così».

(la prima foto è stata scattata l’11 aprile e la seconda il 14 aprile)