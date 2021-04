Perché il primo maggio si celebra la Festa del Lavoro?

L’1 maggio si celebra la Festa del Lavoro, una giornata internazionale in ricordo di tutte le lotte per ottenere condizioni di lavoro migliori. Ma perché è stata scelta proprio questa data per la Festa dei lavoratori?

L’episodio da cui prende spunto la Festa dei Lavoratori risale al primo maggio 1886 quando, negli Stati Uniti, la Federation of Organized Trades and Labour Unions proclamò uno sciopero generale per chiedere condizioni di lavoro più eque nelle fabbriche. Dodicimila fabbriche degli Stati Uniti e 400 mila lavoratori incrociarono le braccia. Nella sola Chicago scioperarono e parteciparono al grande corteo in 80 mila La data non era casuale ma aveva un valore simbolico poiché in Illinois, il primo maggio 1867, era entrata in vigore la prima storica legge che riduceva la giornata lavorativa a 8 ore.

A Chicago gli scioperi finirono nel sangue poiché la polizia cominciò a sparare contro coloro che manifestavano e due persone persero la vita. Nei giorni successivi ci furono della nuove proteste culminate il 4 maggio nella Rivolta di Haymarket durante la quale fu fatto scoppiare un ordigno con la conseguente morte di un agente. L’episodio spinse le forze dell’ordine ad aprire il fuoco contro i manifestanti ed il bilancio finale fu di 11 morti e molti feriti sia tra i militari che tra la gente comune.

Ne scaturì un processo alla fine del quale, pur in mancanza di prove, cinque anarchici vennero condannati all’impiccagione ed uno di essi, August Spies, prima di salire al patibolo pronunciò una frase rimasta nella storia: “Verrà il giorno in cui il nostro silenzio sarà più forte delle voci che oggi soffocate con la morte”.

Nel 1887, l’allora presidente degli Stati Uniti d’America, Grover Cleveland, ritenne che il giorno 1º maggio avrebbe potuto costituire un’opportunità per commemorare i sanguinosi episodi di Chicago. Successivamente, temendo che la commemorazione potesse rafforzare eccessivamente il nascente socialismo, spostò l’oggetto della festività sull’antica Organizzazione dei Cavalieri del Lavoro. Tuttavia, già pochi giorni dopo il sacrificio dei cosiddetti Martiri di Chicago, gli stessi lavoratori della città statunitense tennero un’imponente manifestazione a lutto, prova che le idee socialiste non erano affatto morte.

In Italia, appena si diffuse la notizia dell’assassinio degli esponenti anarchici di Chicago nel 1888, il popolo livornese si rivoltò prima contro le navi statunitensi ancorate nel porto, e poi contro la Questura della stessa città, dove si diceva che si fosse rifugiato il console degli Stati Uniti. Soltanto dopo decenni di battaglie operaie e lotte sindacali, le otto ore lavorative verranno dichiarate legali soltanto con il Regio decreto legge n. 692 del 1923 (Governo Mussolini).