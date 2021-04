Per la promozione diretta c’e’ anche la Salernitana

La vittoria contro il Frosinone rilancia alla grande la Salernitana per la promozione diretta. Questa squadra dall’inizio della stagione e’ sempre stata tra le prime posizioni e per alcune settimane anche prima in classifica. Fanno rabbia purtroppo i tanti punti persi un po’ per sfortuna un po’per limiti tecnici, pero’ l’allenatore Castori e’ riuscito a creare un gruppo solido che con sacrificio e dedizione al lavoro e’ riuscito a sopperire anche a qualche deficienza tecnica. Ora siamo li’ ad un passo e’ quindi bisogna provarle tutte per piazzarsi nei primi due posti che assicura la promozione diretta senza passare per la lotteria dei play off, il clima in citta’ si e’ un po’ disteso dopo l’inizio burrascoso contro la societa del co-patron Lotito,tregua dovuta proprio agli ottimi risultati conseguita dalla squadra,pero’ a questo punto bisogna osare e tentare l’assalto alla massima serie, lo meritano i tifosi,lo merita la citta’ e lo meritano anche questi ragazzi che in campo danno l’anima per portare a casa un risultato positivo. Nelle prossime settimane la Salernitana ha tre scontri diretti in casa,Venezia Monza ed Empoli. Ebbene se l’Empoli sembra imprendibile per i tanti punti di vantaggio cosi non e’ per il secondo posto occupato attualmente dal Lecce che anche se viaggia a ritrmo sostenuto e’ distanto solo quattro punti e l’impresa si puo’ tentare. Quindi forza ragazzi un ultimo sforzo che puo’ portarvi nella storia di Salerno e della Salernitana.