Penisola sorrentina, standby vaccini: Villa Fondi chiusa stamane. Lamentele per dosi a domicilio

Si fermano, o quasi, i vaccini in penisola sorrentina, anche dopo Pasqua. Gran parte delle province della Campania ha proseguito il piano vaccinale nonostante le festività pasquali, ad eccezione dell’ospedale “Ruggi” di Salerno.

La penisola sorrentina, purtroppo, è quasi in una fase di stallo anche dopo tali festività. Noi di Positanonews ci siamo appositamente recati sul posto questa mattina per documentare il proseguimento della campagna vaccinale alla sede allestita a Villa Fondi a Piano di Sorrento, ma, di questo passo, si può già smettere di sognare un’estate 2021 covid-free. Sono, tuttavia, proseguite nel pomeriggio le somministrazioni delle dosi.

Insomma, la storia si ripete, ma non solo per le dosi vaccinali somministrate in presenza. Giungono in redazione diverse lamentele in merito ai vaccini a domicilio che, nonostante l’enorme sforzo da parte del personale sanitario che ringraziamo, non si prosegue come necessario.