Penisola Sorrentina, se continua la crisi le attività commerciali nelle mani dei clan

In una fase successiva «i clan potrebbero acquisire singole quota o la totalità del capitale sociale delle attività di impresa. Queste non riusciranno a superare il periodo di crisi, specie quelle turistico-ricettive che nel periodo pre crisi avevano effettuato ingenti investimenti, soprattutto nella Penisola sorrentina e sulle isole». Queste ultime infatti, sottolinea La Gala, «rappresentano il primo terreno di ‘colonizzazione da parte delle organizzazioni criminali, in quanto maggiormente aggredibili». Ma la pandemia, per la criminalità, rappresenta anche un’occasione per speculazioni sanitarie.

«Si è già palesata una diffusa commercializzazione di mascherine contraffatte soprattutto nella fase iniziale della pandemia, tra marzo e aprile 2020.

Inoltre – continua il comandante La Gala – è concreto il rischio di una convergenza d’interessi, e dunque delle attività, di criminalità ‘organizzata ed ‘economica,, ai fini dell’acquisizione delle commesse pubbliche per le forniture dei dispositivi sanitari, l’acquisto di strumentazione medica, nonché per la creazione o l’ammodernamento di infrastrutture ospedaliere. Tali interessi si sono manifestati anche in maniera significativa in relazione al settore della diagnostica: tamponi, test sierologici. Un’ulteriore e mirata attenzione in chiave prospettica dovrà essere rivolta agli aspetti connessi con la futura commercializzazione dei vaccini all’atto della liberalizzazione».

L’aumento della crisi economica